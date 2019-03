Kagu-Eestis on tekkinud esimesed Taxify äpiga liitunud taksojuhid. Mobiilirakendus hakkab aga edaspidi kandma nime Bolt.

Taksode mobiilirakendus Taxify muutis hiljaaegu oma nime Boltiks ning sellega on liitunud ka esimesed Kagu-Eesti autojuhid. Võrus on üks sellistest juhtidest Heimar Nahksepp, kelle sõnul on Bolti hind tavataksost neljandiku võrra soodsam ning mobiiliäpp nii sõitjale kui ka juhile mugavam.