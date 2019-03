Arved Breidaks: otsides midagi erilist

Tartlased tuuritavad praegu Lõuna-Eesti maakondades, kohtuvad inimestega, et nõristada neist välja viimanegi piisk püha erilisuse nestet. Seda ei saa pahaks panna, sest reeglid on reeglid ja lõunaeestlased ise on koostööst samuti huvitatud. Juhtub Tartul seekord hästi minema ja kultuuripealinna tiitel saadakse kätte, tiksub sealt küllap eurosid ka Emajõest allapoole jäävatele kultuurikorraldajatele, majutajatele-toitlustajatele.

Räpinas peetud aruteluõhtu tulemusel jõuti järeldusele, et Põlvamaalt on eriliste asjade kategoorias välja pakkuda puhas loodus, puhas toit, rikas kultuuripärand, Lämmijärve rand ja üht-teist veel. Tõenäoliselt jõutakse sarnasele tulemusele ka Võrumaal, kus loetellu lisatakse setu kultuur ja võrokeste suitsusaun.

Mis selles kõiges erilist on? Kohaliku inimese jaoks tegelikult polegi. Eurooplase jaoks? Mine võta kinni, järsku midagi on.

Küsimus on hoopis selles, kas tähelepanu saavutamiseks tuleb end iga hinna eest eksponeerida kui erakordsuse eksemplit. Eriti olukorras, kus me ise ei pruugi enda erilisusesse väga uskudagi. Kas turist, kellele lubatakse Lõuna-Eesti erilisust, ka tegelikult tunneb, et on millegi erakordse tunnistajaks? Või vaatab ta meid samasuguse pilguga, nagu president Kersti Kaljulaid tammuvaid kaikamehi Vanuatu lennujaamas?