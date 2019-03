Ukrainlased ei näe takistusi Kiievi–Riia liini pikendamiseks Valga kaudu Tartusse

«Olen kohtunud kõikide osapooltega ja küsinud neilt, mida nad uuest Kiievi–Riia rongiliinist arvavad,» rääkis Eesti Raudtee arendusjuht Arthur Raichmann, kes külastas Kiievit, on kohtunud Läti ja Leedu poolega ning samuti Tartumaa Omavalitsuste Liiduga. «Kogu küsimus on praegu taandunud Riia–Tartu liini potentsiaalsete reisijate arvule. Katsume aru saada, kui paljudele me seda rongiliini teeme. Rongi omanikel pole selle plaani vastu midagi.»