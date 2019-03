Ühine ettevõtmine hoiab Eesti vanimat ööklubi elus

Eesti vanima klubi käimashoidmine on olnud suuresti ühe pere ettevõtmine. Ööklubi on kogu aeg kuulunud samadele omanikele – perekond Kaldale. Juhataja Siim Kalda ütles, et neile on meelelahutuskoha pidamine olnud elustiil, kus tuleb järjepidevalt uute trendidega kohaneda ja nendega koos areneda.