Lõuna-Eesti koondub pealinnarallis Tartu selja taha

Tartu tuleb ära vormistada

Aapo Ilves, kuulus räpinlane

Tartust peaks kindlasti saama Euroopa kultuuripealinn. See on vormistamise küsimus, sest Tartu juba on vähemalt Eesti kultuuripealinn.

Tartu ja Räpina on huvitavalt seotud juba sedakaudu, et Räpina sõprusvald Kangasala on otsapidi väga tihedalt Tartu sõpruslinna Tampere küljes ja mina olen võib-olla üks väheseid, kui mitte ainus, kes on neid sidemeid ära kasutanud. Olles kirjanike liidu Tartu osakonna kaudu Tamperes residentuuris, aitas Tampere linna kultuuriosakond Kangasala vallaga asju ajada ja seal esineda.

Suhtlemine on alati suureks abiks, sest kui me istume enda pool kodus ja oleme maailma kõige kõvemad tegijad, siis see ei tööta, ei vii kuhugi.

Räpina on Tartule andnud ka linnapea (Urmas Klaas on pärit Räpinast - toim) ja mina olen kirjanike liidu Tartu osakonnaga seotud 20 aastat – mul on Tartu kirjanike maja võtmed vöö peal. Nii et teeme selle kultuuripealinna ära ja Räpina on selle loogiline osa.