Lugeja kirjutab: silmiavav käik Helsingisse

See andis ülevaate, kuhu Soome haridus suundumas on ja mida soome laste õpetamisel oluliseks peetakse. Ka neil on esikohal õpilaste võimete ja huvide maksimaalne märkamine ning uusima infotehnoloogia kasutamine. Samuti õpetatakse lapsi jätma endast võimalikult väikest ökoloogilist jalajälge.