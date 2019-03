Prantsuse toite võib nautida nii Võrumaa talus kui Valga koolis

Prantsuse suursaadiku Claudia Delmas-Schereri sõnul on rõõmustav näha, et Prantsuse toidukultuur pakub huvi nii tippklassi söögikohtadele kui ka õpperestoranidele. Sellel aastal leiab osalejate nimekirjast kuus kutsekooli. «Õpilastele on see suurepärane võimalus tutvuda erinevate toiduvalmistamise tehnikate ning parimate toorainetega,» kiitis suursaadik.

Restorani MEKK peakokk Rene Uusmees rääkis 13. märtsi pressikonverentsil, et Prantsuse köögil on tugev mõju Eesti toidukultuurile ning just seetõttu on Prantsuse gurmeepäevast osavõtt restoranile eelkõige auasi. «Meile on 21. märts pidupäev. Lisaks sellele, et pakume sel päeval oma külalistele erilist prantsusepärast maitseelamust, lööme klaase kokku ka oma kollektiiviga.»