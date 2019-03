Eakate laulupäev tõi palju rõõmu

Laulupäeva peakorraldaja, Otepää kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg ütles, et suur heameel oli näha eakate silmis taaskohtumise rõõmu. «Sellised kooskäimised on eakatele äärmiselt vajalikud. Loodan, et meie laulupäevast kujuneb edaspidi üks tore traditsioon,» lisas Soonberg.