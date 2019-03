Kevadised olud sunnivad teede kasutamist piirama

Valla teedel on üleval ka vastavad liiklusmärgid.

Piiranguid on kehtestanud ka Võru maakonna omavalitsused.

Esmaspäevast on kõik riiklikku teeregistrisse kantud Setomaa valla pinnas- ja kruusakattega teed suletud transpordivahenditele registrimassiga üle 8 tonni. Piirang kehtib korraldust muutva õigusakti vastuvõtmiseni.

Piirang ei kehti aga Setomaa vallas korraldatud jäätmeveo teenust pakkuvatele AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeveokitele.

Vajadusel toimub liiklemine punktis 1 nimetatud teedel Setomaa vallavalitsuse loal lepingu alusel kahe tuhande euro suuruse tagatisraha tasumisel. Raha tagastatakse, kui loa saaja on tee kasutamise lõpetanud ja viinud valla tee vähemalt kasutamiseelsesse seisukorda.

Rõuge valla haldusterritoorimul asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtib juba 13. märtsist liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass on üle 8 tonni.

Valla teedel võib raskema sõidukiga vajaduse tekkimisel liigelda vallavalituse loal. Loa taotlused saab esitada vallavalitsusele vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele, mis puudutab liikluspiirangute avalikustamist ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise korda.

Ka kõik kolm Põlvamaa omavalitsust on kehtestanud teedele koormuspiirangud. Need on teede olukorrast sõltuvalt erinevad, kuid reeglina on liiklemine keelatud masinatele, mille kogukaal ületab 3,5 kuni 8 tonni.

