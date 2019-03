Ja kuigi talleootel lambamammasid on aedikus oma aega ootamas veel üksjagu palju, on kõige kiirem talleralli kevade alguseks läbi saamas. «Meil algas lammaste poegimine jaanuari teisel nädalal ja kevadeks saab see läbi. Talv on rahulik aeg, siis on aega lammastega tegeleda, aga kevadel tuleb põllule minna,» ütleb lauda omanik, Võru vallas asuva Väikeroosu talu peremees Ivar Rosenberg (34).