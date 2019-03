«Selline hindamine on olnud traditsioon juba aegade algusest,» selgitas Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi asetäitja ja vanem trofee-ekspert Andres Lillemäe. «Lisaks sellele, et trofee hindamine annab jahimehele vajalikku infot, on sellel ka teaduslik ning hariduslik eesmärk. Nii saame täpselt andmeid analüüsides teada, milline on Eesti ulukite seisund.»