Gertu Pabbo korraldab kodukohas kontserdi

«Otsustasin kontserdi korraldada just Tõrvas, sest see on minu armas kodulinn. Soovin siinsele kogukonnale pakkuda ilusat elamust ning panustada oma kodukoha kultuuri,» rääkis noor lauljatar. Lavale ei astu aga ainult tema koos pianist Kadri Lepikuga, vaid kampa on võetud ka muusik Vaiko Eplik.