Rahvasportlane ja kunagine suusatreener Ene Aigro ütleb, et kui vähegi võimalik, liigub ta värskes õhus hea meelega. Suusatamine oma tempos sobib selleks väga hästi.

Kooliajal Andrus Veerpalu treeninud Ene Aigro on seda meelt, et lahvatanud veredopingujuhtumist üle saamiseks läheb Eestis aega terve põlvkond. «Kõik tuleb uuesti nullist alustada,» räägib ta suusatamise hetkeseisust. Aigro loodab, et tema kuulsaim õpilane dopingusaagas ei murdu.