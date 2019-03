Toomas Valk: parimale peole pileteid ei müüda

Hollandi pillimeister Frans Van der Aa ehitas selle rohelist tooni uue karmoška Toomase eritellimusel ning teist sellist pilli ei või leida kusagilt mujalt. «See on konkreetselt mulle ehitatud,» ütleb silmanähtavalt uhke mees. «Mul on omalaadne mängutehnika ja uus pill võimaldab seda rohkem rakendada,» üritab ta uue pilli eripära võhikule selgitada ning lisab kokkuvõtlikult: «Sellel on rohkem nuppe ja pandud minu süsteemi.»

Milline on täpsemalt kuuel korral Seto kuningriigi parimaks pillimeheks tunnistatud Toomas Valgu pillimängusüsteem, seda on viimase aasta jooksul oma kõrvaga otse peoõhtul või teleri vahendusel kuulnud ja näinud kümned tuhanded inimesed. Just eelmise aasta märtsis sai alguse Toomas Valgu ja tema kahe kamraadi tähelend ansambliga Nedsaja Küla Bänd, mis kestab tänini. Meeste mängukalender on juba praegu augusti lõpuni sisuliselt välja müüdud.