Winny Puhh osaleb alternatiivsel eurovõistlusel

Tegu on Eurovisiooni meenutava võistlusega, kuid seal osalevad veidrad, alternatiivsed ja tundmatud artistid, keda on tänavu kokku 11 lauljat ja bändi, kuid ükski neist pole Brexiti tõttu Inglismaalt.

Ansambli liige Ove Musting rääkis Õhtulehele, et pakkumise osalemiseks said nad korraldajatelt, kes olid nad välja valinud.

Kuigi EuroNoize on ikkagi võistlus, ei lähe bänd sinna Mustingu sõnul siiski võitma. «Meil on head kogemused ühe teise võistlussaatega ning tundub, et ka seekord oleks mõistlik tallatud rada astuda,» viitas ta osalemisele konkursil Eesti Laul. Seal sai bänd Birgit Õigemeele ja Grete Paia järel kolmanda koha.