Küsitlus: millist mõju avaldab teile kevadine kellakeeramine ja suveajale üleminek?

Jane Soe, Võrumaa aasta ema 2018

«Mulle see kellakeeramine kuidagi sobib. Olen märganud, et see sobib ka minu lastele. Tundub, et nad ärkavadki kevadel varem. »

Viivika Kooser (paremal) FOTO: Tomi Saluveer

Viivika Kooser, Vastseliina muusikakooli direktor

«Kellakeeramine minule suurt mõju ei avalda, kuid koolilastel võib sellega siiski olla probleeme. Minu arvamus on, et pigem ei peaks kellaaega muutma. Kellaosutite keeramine tekitab pigem segadust.»

Margus Vahtramäe FOTO: Maarius Suviste

Margus Vahtramäe, Kanepi aiandi tegevjuht

«Mulle meeldiks, kui oleks ühtmoodi suveaeg. Saaksime päikest rohkem. Kui juba kell 5 läheb valgeks, siis neid on vähe, kes seda kasutavad. Aga saan ka selle kella keeramisega hakkama. Suvel talveaega kindlasti ei tahaks, siis pigem keeraks juba kella.»

Marianne Mett FOTO: Tomi Saluveer

Marianne Mett, Võru linna avalike suhete spetsialist

«Ma isiklikult ei tähelda, et kellakeeramine ja uneaja nihutamine raskusi valmistaks, aga pigem pooldan selle lõpetamist. Ma ei leia, et kella keeramine kaks korda aastas on vajalik. Oleks vähem segadust ja ilmselt on aasta ringi samas ajarütmis toimetamine ka tervisele kasulikum.

Kokkuvõttes pole minu jaoks ka vahet, kas minnakse üle suve- või talveajale. Pigem on oluline, et meil naaberriikidega oleks üks ajavöönd.»

Aksel Saal FOTO: Tomi Saluveer

Aksel Saal, endine võrkpallitreener

«Mulle meeldiks meie suveaeg, nii nagu see on. Muidu läheb õhtune aeg väga pikaks ja pimedaks. Oleme abikaasaga sama meelt, et kellaaja pideva muutmise ja keeramise võiks lõpuks ometi ära jätta.»

Aivar Leok FOTO: Tomi Saluveer

Aivar Leok, Sõmerpalu motoklubi juht