Igor Taro asutas meediaagentuuri

Ta on erakonna Eesti 200 juhatuses edasi. «Mis Põlva vallavolikogu puudutab, siis mul oli eelmistel valimistel isikute lõikes teine valimistulemus ja pole nii kaalukat põhjust, et peaksin kõiki neid inimesi alt vedama. Olen ikka jätkuvalt volikogus olemas, et teha ettepanekuid, esitada küsimusi ja vajadusel algatada arutelusid olulistes küsimustes,» märkis Taro Lõuna-Eesti Postimehele. «See on kogukond, milles ise iga päev elan ja selle hea käekäik on ka minu isiklik südameasi.»