Eestis tõuseb pensionide ja toetuste kojukande hind

Ta lisas, et need, kes soovivad makseviisi muuta, saavad sellest ametile jooksvalt märku anda. Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised ka edaspidi koju tasuta. Neid inimesi on hetkel umbes 6000. Taotluse vorm asub sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.