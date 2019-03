Ilmus rahvakultuuri aastaraamat

«See on ajaraamat, mida on välja antud juba 22. aastat. Rahvakultuuri mõistes ei saa me ajaarvamist aga üksnes nende aastatega mõõta, sest meie oma rahva kultuur on tunduvalt vanem ja rikkalikuma elumustriga. Eesti rahvakultuuri on kujundatud juba aastatuhandeid ning iga järgneva aastaga on meie elus midagi uut ja põnevat, millega üksnes täiendame selle eluraamatu põnevaid lehekülgi,» ütles Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister.