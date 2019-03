Õpilaste uurimistööd tõid võidud ka Põlva- ja Võrumaale

Krootuse põhikooli lapsed selgitasid välja, et paljud õpilased, kes varem eelistasid kraaniveele rohkelt suhkrut sisaldavaid mahlasid, limonaade ja pudelivett, leidsid, et kraanivesi on väga hea janukustutaja. Nelja nädala jooksul suurenes laste vee joomine. Selgus, et õpilased jõid päevas keskmiselt liitri vett. Õpilased avastasid, et joodavat vett saab maitsestada, kui lisada sinna piparmünti, sidrunit, laimi, marju, kurgiviile vms.