Uuring: maal ollakse enim rahul raamatukogude ja haridusasutustega

Teenuste küsitluse avatud vastused tõid välja ka murekohad. «Näiteks see, et laste koolitee ja koolipäev venib liiga pikaks. Leiti, et vaja oleks paindlikke lahendusi, et lapsed saaksid koolibussiga (või koolitaksoga) ka lasteaias ja huvikoolis/huviringides käia,» tõi Ivika Nõgel välja. «Leiti ka, et äärmiselt tore, et on veel olemas kogukonnas lasteaed, mis maast madalast kogukonnatunnet tekitab. Siis on vastaja meelest lootust, et lapsed soovivad ka tulevikus kodukoha heaks koos tegutseda.» Eksperdi sõnul kumas aga vastustest siiski läbi ebakindlust, kas valdades jätkub tarkust lapsesõbralikke maakoole säilitada.