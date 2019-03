Uue nädala algus veel kevadsooja ei too

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva öösel muutliku pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub läänekaaretuul 4-10, õhtul saartel loodetuul puhanguti 14 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.