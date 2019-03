Galerii: Töökojas toimunud pidu aitab Setomaa noored Londonisse

Töökojapeo algataja oli Lõuna-Antsu talu noor peremees Mikk Kooser, kelle sõnul oli Prääznik täielikult heategevuslik. «Mõte oli võimaldada Meremäe kooli õpilastele juba aprilli alguses plaanitud koolireis Londonisse,» rääkis Kooser. «Kokku tuli ligikaudu 200 inimest. Peolistega rääkides oli kuulda, et neid oli lisaks kohalikele Antslast, Tartust ja mujaltki.»

Reisi mõtte taga on ligi kümme aastat Londonis ja mujalgi Inglismaal elanud Fee Tamm, kes õpetab Meremäe koolis kolmandat aastat inglise keelt. «Olen lastele rääkinud, kui tore maa on Inglismaa. Nad on öelnud, et tahavad sinna kangesti minna,» ütles Tamm.

«Seni oleme reisinud Eestimaa piires. Pärast sügisest Narvas käiku lubasin naljaga pooleks, et kui nad on tublid, läheme järgmisena Londonisse. Neil oli see meeles,» nentis õpetaja.

«Väga uhke pidu oli. See oli hämmastav, et Meremäel on nii vahva ruum, kus saab kontserte korraldada. Meil on juba uued plaanid: lapsed tahavad järgmisel aastal minna Hispaaniasse. Järgmised heategevusliku kontserdi esinejad on ka juba paigas,» lisas Tamm.

Lõuna-Antsu talu pidav Kooserite perekond harib põldu ligikaudu 1000 hektaril. Peale selle majandavad nad talumaadel asuvat veiselauta ning tegelevad tõuloomade müügiga. «Mõtlesime alguses, et kogume sõiduraha kokku sõprade ja tuttavatega abiga, aga mingil hetkel tekkis idee korraldada Londoni-reisi tarbeks heategevuslik pidu,» rääkis Mikk Kooser ettevõtmise sünnist.

Enda sõnul teab noor talunik inimesi, kes pole veel 30-aastaselt Tallinnaski käinud, kaugematest kohtadest rääkimata. Kontserdi eesmärk oligi tema sõnul anda noortele võimalus näha maailma. Kooseri sõnul pole talu töökojas varem avalikke sündmusi korraldatud, küll meenus talle üks nelja aasta tagune sugulaste pulmapidu.

Kooserite perekonda ja töökoda külastas Võrumaa-visiidi käigus ka president Kersti Kaljulaid. Talule kuuluva põllumajandustehnika hooldamiseks kasutatava töökoja juures tegutsevad ka Meremäe vabatahtlikud päästjad.

Reedesel kontserdil astusid üles 5 Miinust, Oky, Tiiu ja Meremäe Nooreq Meheq. Plaate keerutasid DJ Rauno Märks ja DJ Lauri Villau. Kontserdi korraldaja oli Margit Kooser.