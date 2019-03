Korraldajad ootavad kontserdile 1800 inimest

Kui eelmise aasta lõpus räägiti, et kontserdihalli mahub ära üle 2000 inimese, siis nüüdseks on seda arvu langetatud 1800 peale. Tõrva vallavanem Maido Ruusmann rääkis, et esialgu plaaniti müüki paisata isegi 2500 piletit. Siis aga ei olnud veel täpselt teada, milline tuleb lava parter – kas tõusev või ühel tasandil. Praeguseks on selge, et vabaõhukontserdisaalis on tõusev parter.