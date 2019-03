Celminš naaseb kunagisse koduklubisse

«Neli aastat tagasi ma ei pääsenud õieti Gorenje koosseisugi. Nüüd olen jõudnud tasemes järele ning tean, mida minult oodatakse. Usun, et roll tuleb suur ja meie eesmärk on võita Sloveenia meistrikuld,» vihjas Celminš uue koduklubi ambitsioonidele.

«Meeskond on üles ehitatud peamiselt noortele, aga mulle on oluline, et paremsisemisena tegutseb 36-aastane David Miklavčič, kes Sloveenias legendi staatuses. Mul on temalt kindlasti palju õppida,» hindas Celminš 2017. aastal koondisega MM-pronksi võitnud tulevast tiimikaaslast.