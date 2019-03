Jaan Rapp: kahe tule vahel

Jahimeeste tegevus on läbi aegade tekitanud vastakaid tundeid. Kui mõne meelest on tegu ühiskonnas olulist rolli täitvate inimestega, siis teiste arvates jõhkarditega, kes loomi-linde lihtsalt lõbu pärast kütivad.

Tegelikult on jahimehed looduses suuresti tasakaalu hoidjad. Tõsi, selle tasakaalu on paigast nihutanud eelkõige inimesed ise, kui nad on mõningaid loomaliike aastasadu oma tarbeks tapnud või ehitanud maju loomade asualale. Nüüd on aga olukord selline, et jahimeeste tegevuseta võib oluliselt kannatada meie kõigi elukvaliteet.

Seda, et elu ilma küttideta päris raske võib olla, tunnetame näiteks siis, kui hunt meie armsa õuekoera murrab või lambakarjas matti võtmas käib. Samuti siis, kui karu mesilas on laamendanud, kärntõves rebane koduaias luusib või kitsed põllul maiustavad. Mõistagi võiks taolisi näiteid oluliselt enamgi tuua.

Seejuures võib juhtuda, et mõnda loomaliiki ehk isegi nii-öelda hoogtöö korras küttida tuleb. Kõige ilmekam näide on seotud Eestit aastaid laastanud seakatkuga, mille puhul peaks loomade arvukus olema lõpuks sedavõrd väike, et see haiguse leviku lõpuks äärmiselt raskeks muudab. Eesmärgile on küll tublisti lähemale jõutud, ent haiguse taandumisest on kahjuks veel vara rääkida. Seega tuleb sigade tavalisest suuremahulisemat tapmist jätkata.