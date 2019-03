Liina Kersna: kui on häbi olla poliitik

Kindlasti on pettunud Reformierakonna enam kui 162 000 valijat. Rahulolematu on ka suur osa Keskerakonna ligi 130 000 valijast. Neile lubati, et venelasi alavääristanud erakonnaga koostööd ei tehta. Aga tehakse ja see on langetanud partei reitingut. Pettunud on ka SDE ja Eesti 200 valijad, kes kindlasti pooldavad avatud ja vabadusi hindavat euroopalikku valitsemist. Oma pettumust on selgelt väljendanud ka isamaalastest enim hääli kogunud praegune kaitseminister Jüri Luik.

Põhjust rahulolematuseks on ka EKRE valijatel, sest koalitsiooni kutsujad kinnitavad üleolevalt, et küllap nad algaja koalitsioonikaaslase noa ja kahvliga sööma õpetavad. Siiani avalikkusele edastatud sõnumid ei anna EKRE valijale just ülemäära kindlust, et neile suure suuga lubatu ka ellu viiakse. Ei tule rahvahääletust Euroopa Liidust välja astumiseks, ei tule iseseisvat sõjalist piirivalvet, ei lõpetata maksumaksja raha eest abortide rahastamist.

Valitsust moodustades ei ole oluline üksnes algklassimatemaatika, et kes saab 101-liikmelises riigikogus kokku 51 häält. Enamusest parlamendis ei pruugi piisata edukaks valitsemiseks. Vähemalt sama tähtis on arvestada ühiskonnas kõlavate vastuhäältega. Kuidas selgitavad riigijuhid oluliste reformide vajalikkust, kui rääkijate sõnu ei usaldata? See teeb otsuste langetamise keeruliseks.

Valitsus peaks sildu looma, mitte lõhkuma. Ühiskonna sujuvaks toimimiseks vajame usaldust, mis tuleb aga välja teenida. Usaldus poliitikute vastu on alati olnud pigem tagasihoidlik ning viimastel päevadel kogetu ei ole seda kahjuks kasvatanud.

Peaminister Jüri Ratas vastas naistearstide murelikule kirjale, et loodava koalitsiooni liikmed leppisid konsultatsioonide avapäeval kokku, et valitsuse loomiseni jõudmise korral seisab see hooliva ja salliva ühiskonna eest, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonna ellu kaasatuna.

Hetk hiljem soovitas võimule pürgiv tipp-poliitik oma pettumust väljendanutel pakkida asjad ning kolida Kanadasse, andes selgelt märku, et loodav valitsus ei ole kõigi eestimaalaste valitsus. Mõistan Ratase unistust, kuid selles koosseisus see teoks ei saa.

Avalikkuses kõlavad jõulised süüdistused, et poliitikute sõnad ei maksa enam punast krossigi, riigi ja rahva huvid on neil tagapool isiklikest ambitsioonidest, poliitikud valetavad ja kui vahele jäävad, ei tee sellest väljagi. Mõistetav, et sellise seltskonnaga ei taha ükski normaalse hingeeluga inimene end samastada.

Olles olnud neli aastat riigikogus, julgen siiski kinnitada, et selliselt käituvaid poliitikuid on, kuid õnneks pole nad enamuses. Seetõttu usun, et ühiskondlikule ootusele vastav valitsuskoalitsioon on jätkuvalt võimalik.