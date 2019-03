Otepää noormees tegi teadaolevalt Eesti pikima õhulennu

Otepää vallas elav 19-aastane suusahüppaja Artti Aigro nihutas mõne päeva eest isikliku rekordi 205 meetrini. Päev hiljem tegi ta Sloveenias 240-meetrisel Planica lennumäel aga veel uhkema õhulennu. Noormees kandus lausa 228 meetri peale.

Kuna tegu oli mitteametlikul treeninghüppega, see paraku uue Eesti rekordina kirja ei lähe. Küll võib see olla pikim õhulend, mille meie riigi sportlane kunagi mitteametlikult teinud on. Tegu oli seejuures alles Aigro karjääri kümnenda hüppega lennumäelt.

Noormees ise kinnitas Lõuna-Eesti Postimehele, et ei kurvasta selle üle, et sedavõrd uhke sooritus ametliku Eesti rekordina kirja ei lähe ja selleks jääb Kaarel Nurmsalu kaks kevadet tagasi sealsamas Planicas lennatud 213 meetrit.

«Teadsin juba enne hüppamist, et kui hüpe peaks kanduma üle Eesti rekordi, siis see kirja ei lähe. Seetõttu see mulle pettumust ei valmistanud, vaid andis pigem rohkem motivatsiooni tulevaseks hooajaks uue Eesti rekordi nimel pingutada,» ütles Aigro.

Hüpe tekitas temas enda sõnul väga hea tunde. «Võin öelda julgelt, et minu tase on kõvasti tõusnud varasemate aastatega,» kinnitas noor spordimees.

Aigro tõdes, et tema kogemuste põhjal on just 200 meetrit lennumäel see piir, kust kõik hüppajad tahavad üle saada. Olgu siis paarkümmend sentimeetrit või paarkümmend meetrit.

Paraku tabas Aigrot Sloveenias ka tagasilöök. Kuigi ta sai lennumäe ametlikul treeninghüppel kirja 205-meetrise hüppe, diskvalifitseerisid kohtunikud ta enne kvalifikatsiooni seoses kombinesooni mittesobivusega. Nimelt olnud see liiga suur.