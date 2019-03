Kaheksa alavõitu andsid Valgale esikoha.

Erandlik oli juhtide mitmevõistlus. Seal said nii Tõrva kui ka Valga vald kirja 10 punkti. «Põhjus on selles, et ükski omavalitsus ei saatnud võistlema vallajuhti,» selgitas võistluste peakohtuniku rollis olnud maakondliku spordiliidu juht Rein Leppik. «Juhendis oli kirjas, et kui seda ei tehta, maksimumpunkte kirja ei saada – isegi, kui üks võistkond teistest parem on.»