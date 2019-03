Liiklustalgutel toodi esile pea 2000 ohtlikku kohta

"Kuue päevaga märgiti kaardile pea 2000 kohta, kus liigne kiirus on probleem," ütles politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

"Rohkem kui pool teadetest käib Tallinna ja Harjumaa teede ja tänavate kohta ning see on ka arusaadav, sest seal on kõige rohkem liiklejaid. Töötame sisestatud info läbi ning 3. aprilli hommikust hakkavad rohkem kui paarsada politseinikku soovitud kohtades kiirust mõõtma," lisas Loigo.