Heategevuslik teatejooks kutsub toetama ratastoolilapsi

Korraldajate südamesoov on nakatada üha enam lapsi ja noori liikumisrõõmuga. «Teatejooks on kasvanud 12 000 osalejaga suursündmuseks ning mitu kooli on juba teatanud, et plaanivad lisaks jooksul osalemisele korraldada 9. mail kogu koolipäeva liikumispäevana,» sõnas jooksu eestvedaja Erik Pallase.