Tomi Saluveer: välismaalased meie tööpõllul

Kagu-Eesti suurim tööstus on 275 töötajaga Cristella, kus töötab ka 20 lätlast. Cristella personalijuht Maiken Orasson-Lõiv rääkis, et osa nendest elab Võrus, teine osa sõidab iga päev tööle piiri tagant, enamasti Valkast. Miks just lätlased? «Nad ütlevad, et Eestis on kindel, palk saadakse kätte, Lätis on see sageli probleem.»