Anneli Ott: koalitsiooni loomise eesmärgid ja hirmud

Samuti on püütud jätta mulje, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas ei austa ausa mängu põhimõtteid, kui kaasas koalitsioonikõnelustele EKRE.

Keskerakond pole välistanud koostööd mitte ühegi parteiga, kuid kahtlemata on erinevused meie ja EKRE vahel suured. Mäletatavasti rõhutas seda enne valimisi ka peaminister, et ühiskonda lõhestava retoorika jätkumisel on ühise valitsuse moodustamist raske ette näha. Parlamendis tuleb seista kõigi Eesti inimeste, mitte ainult oma valijate eest.

Paraku tõi EKRE kaasamine koalitsioonikõnelustele paljudelt hukkamõistu ning õli otsustasid tulle valada ka opositsiooni jäämist kartvad sotsiaaldemokraadid ja reformierakondlased. Näha on, et nende jõuliste sõnumitega ei soovita edasi anda konstruktiivset kriitikat, vaid pigem kümne küünega hoida kinni valitsusse pääsemisest.

Meil on võtta minevikust samuti näiteid, kus konkurendid on valimiste võitja nurka mänginud ning jätnud valitsusest hoopis välja.

See kõik on ääretult kahetsusväärne ja paraku on läinud sellega kaasa ka osa meediast, kes pole suhtunud olukorda objektiivselt ning aidanud kaasa kallutatud sõnumite võimendamisele. Kangesti tuleb meelde 2016. aasta lõpp, kui ligemale 20 aastat võimul olnud Reformierakonnalt võttis dirigendikepi üle Keskerakond. Toona valitses sarnane hüsteeria ning rahulolematuid oli palju. Ametnikud olid ärevil ning mõeldi kõige hullemat.

Kui nüüd sellele lühikesele perioodile tagasi vaadata, siis oleme Eesti heaks teinud palju: Euroopa Liidu edukas eesistumine, tugev majandusareng, omavalitsuste tulubaasi jõuline tõus, tasuta maakonnaliinid, haridussektori areng ja eriti õpetajate palkade tõus, maksureform, lastetoetuste tõus ning palju muid olulisi otsuseid.

Jah, EKREt valitsuses näha oleks ehk harjumatu, kuid tegemist on parlamendi erakonnaga, kellel oli viimastel valimisel ligikaudu 100 000 toetajat. Nende inimeste hääl on küll vali, kuid kindlasti pole põhjust rääkida demokraatlike väärtuste või inimeste põhiõiguste kaotamisest. See on inimeste hirmutamine, millega on kaasnenud väga kahetsusväärne inimeste sildistamine natsideks, rumalateks ja ühiskonna lõhkujateks.