Põlva andis loa küttida maakonna vapiloomi

Vallavalitsus annab oma kodulehel teada, et pöördus keskkonnaameti poole nõuande saamiseks, kuidas oleks õiguspärane edasi talitada. Vastuses märgitakse, et tegemist on kohaliku elu küsimusega ja ulukite üle otsustamine on kohaliku omavalitsuse pädevuses.

Põlva vallavalitsus annab sellest lähtuvalt teada, et on andnud loa kobraste arvukuse piiramiseks Põlva linnas. Eesmärk on vähendada ulukikahjustusi linna territooriumil.

Koprauurija Peeter Hussar selgitas mõne nädala eest Lõuna-Eesti Postimehele, et loomade asulates tegutsemise peamine põhjus on praegusel aastaajal toidunappus. Karta on, et mullused varud on otsakorral ja taimetoitlasest elukal vaja süüa saada ning kõige magusamaid palu saab ta puuvõradest ja võsast. Seetõttu on mõistetav, miks loom on Põlva rannas langetanud üsnagi jämedaid pajutüvesid. Võras olev puukoor on talle mahlane ja hea, kuigi kindlasti mitte nii maitsev kui kevadine naat, vaarikavars või ahtalehine põdrakanep.