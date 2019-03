Rekordannetusest läheb 15 000 eurot Võrru

Maakonnahaiglad kasutavad 15 000 euro suuruseid annetusi loote seisundi jälgimiseks mõeldud kardiotokograafide ehk KTG-aparaatide ostmiseks. Uued seadmed on haiglatele väga vajalikud, kuna Rakvere haiglal on tänaseni kasutuses olnud kaks KTG-aparaati vanusega 15 ja 20 aastat, Kuressaare haiglal ja Lõuna-Eesti haiglal Võrus on kummalgi vaid üks aparaat, mis pidevas kasutuses.