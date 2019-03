Põlva mehed pidid tunnistama Kehra paremust

«Mäng oli äärmiselt põnev, kuigi meilt sõitis võõrsile vaid 9 mängijat. Haiguste ja vigastuste tõttu on mitu meest eemal ning väravas oli seetõttu väljakumängija Marken Järv, mis oli minul treenerina meistriliigas täiesti uus kogemus,» rääkis meeskonna treener Kalmer Musting.

«Tuleb tunnistada, et vastane ei tabanud ülemäära hästi: korduvalt tabas pall latti või lendas väravast mööda. Mängu viimasel kümnel minutil vahe suurenes. Vaheturniiri viimaseks kohtumiseks HC Tallinnaga on lootust, et oleme tugevamas koosseisus ja saame teha parema mängu,» säilitas Musting optimismi.