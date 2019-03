VIDEO: Võrumaa mees lüpsab korraga tuhandet kaske

Ettevõtja Anti Mõttus on oma Haanjamaa metsatukas teinud midagi, mis piimanduses on võrreldav robotlaudaga. Helesiniste voolikutega on ta ühendanud umbes tuhatkond kaske, mis reedeks lubatud soojal kevadpäeval kõik korraga kasulikku puumahla voolikuvõrku eritama hakkavad.