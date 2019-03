Lavastus toob suitsusaunamaailma teatrisaali

Eesti Filharmoonia kammerkoor tuleb välja muusikalavastusega «Suidsusannasümfoonia», mille muusika kirjutas Märt-Matis Lill. Lavale seab teose Tarmo Tagamets Rakvere Teatrist ning juhatab Kaspars Putniņš. Esitajatena on lisaks koorile kaasatud pärimusmuusikud Mari Kalkun ja Meelika Hainsoo, ERSO instrumentalistid ning näitlejad Lauli Otsar, Sten Karpov (Endla Teater) ja Agu Trolla.

Heliloojale on suitsusaunakultuur uks teist laadi aja- ja maailmatajumisse. «Suitsusaun on väga eriline koht, kus ajatunnetus on teistsugune, seal olles aeg muutub, justkui peatub,» lisas ta.