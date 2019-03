Võru vanaautoklubi ei lase ennast biokütuse pealetungist häirida. Oktaanarvuga 92 kütust tuuakse Venemaalt, kus see maksab eurodesse arvutatuna vaid 66 senti liitri kohta. Talvel kogutakse suvisteks sõitudeks piisav varu. Uut 95 biokütust nad aga autoomanikele ei soovita.

«Uudis, et bensiinile hakatakse piiritust lisama, mõjus meile juba eelmisel aastal – kütust 95 pole me pärast seda enam puutunud,» rääkis Võru vanatehnikaklubi Vänt vedav Raivo Ojaveer. «95 teeb mootori osad märjaks, biokütus ei põle ära ning tõmbab karburaatori täis. Žigulid on selle suhtes eriti tundlikud, mootori silinder kaob tagant ära ning siis tuleb potsutada kolme silindriga. Biokütus ei põleta niiskust välja.»