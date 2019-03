Valga serval hakkavad puud langema

«Kohale tuli lisaks valla esindajale siiski ainult üks huviline. Tundub, et rahvas ei taha teada, mis riigimetsast saab,» rääkis Sepp. Ettepanekuid kavandatud raiete kohta laekus kaks. Üks oli kohale tulnud inimese soov, et tema krundi juures eemaldatakse kaks ohtlikku puud. See ettepanek võeti arvesse ja need puud ongi juba maha raiutud. Teine ettepanek jäi aga sisutühjaks. Seal avaldati arvamust, et ollakse hooldusraiele vastu. «Mis ma sellise teadmisega peale hakkan?» küsis Sepp retooriliselt. Ta lisas, et on pehmelt öeldes pettunud, kuna elanike huvi enda läheduses asuva metsa vastu niivõrd väikene on.