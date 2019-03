Suurimate musklitega asevallavanem töötab Valgas

Tähelepanelikumad inimesed on ilmselt märganud, et Valga vallavalitsuses lastekaitse ja sotsiaaltöö valdkonna eest vastutava Konradi füüsiline vorm ei paista päris harju keskmine. Seda see tõepoolest polegi. Spordiga on mees tegelenud teadlikult teisest klassist alates. «Alguses tuli kergejõustik tollases Puka kaheksaklassilises koolis. Puka oli Eestis kergejõustikus alati esireas. Sprindid olid head, 100, 200, 400 meetrit. Kooli rekordid püsivad võib-olla siiani seal minu nimel. Kross ka, tuhandet meetrit sai joostud,» rääkis Konrad.