ABBA andis loa oma laul võru keelde panna

«See on väljapaistev juhtum, eriti kuna tegemist on ABBA repertuaariga,» kommenteeris Eesti autorite ühingu esindaja Mario Kivistik. «Ilmselt on ühelt poolt tegemist plaadi väljaandjate aktiivsusega ja teisalt vaatasid ABBA esindajad, et tegemist on kiiksuga projektiga, millele erandkorras nõusolek anti.»

Võrukeelset muusikat tutvustava tasuta plaadi väljaandmisega tegeleb rahvamuusik Kadri Laube. Plaadil on kaheksa lugu, nende hulgas «Mul om unistus» lõõtsamees Alo Pihu ja Reino Käärmanni esituses. Laulu sõnad kirjutas Võrumaa tuntud kirjamees Pulga Jaan. Originaali «I Have a Dream» autorid on ABBA artistid Benny Andersson ja Björn Ulvaeus.

Käiku läksid tutvused

«Mul on Rootsis tuttavaid muusikuid. Küsisin nendelt, kellega peaksin suhtlema, et ABBA laulu töötlusele õigused saada,» rääkis Laube. «Ametlikke kirju võib ja saata, aga need jäävad sageli vastuseta. Tutvuste kaudu jõudsin lõpuks õige inimeseni, kes mulle kohe ka vastas.»

Laube sõnul küsisid Rootsi ansambli esindajad ka laulu ingliskeelset teksti – neile ei piisanud vaid videost, kus jookseb tõlge all. «Põhjendasin plaadiprojekti sooviga populariseerida avalikes kohtades ja raadios võru keelt,» kirjeldas Laube läbirääkimisi. «Rääkisin, et tänavu on ka eesti keele aasta ning meie soov on juhtida tähelepanu väikestele keeltele, sealhulgas võru keelele. Tundus, et see neile sobis.»

Lõpuks tuli ABBAt esindavalt Universal Music Publishing Groupilt vastus, et nad annavad laulu seade kasutamiseks kõik õigused, sealhulgas avaldamiseks Youtube’is. «Kuigi Pulga Jaan on teinud võrukeelsed sõnad, tema raha ei saa. Autorikaitse paberites on tema rea peal null.»

Artistid annavad loa, aga tegijale jääb tegemise rõõm – autoritasu läheb originaali autorile, ütles Eesti autoriteühingu esindaja Mario Kivistik.

Mario Kivistiku sõnul sai rootslaste nõusolek võimalikuks eelkõige tänu plaadi väljaandja südikusele. Kui Eesti plaadiüllitajad soovivad teha mõnd välismaa lugu eestikeelse tekstiga, peavad nad selleks Kivistiku sõnul saama ise vastava nõusoleku loo originaali autorilt või teda esindavalt muusikakirjastuselt.

«Seekord olid väljaandjad väga usinad ja ilmselt oli asi ka ABBA esindajatele piisavalt huvipakkuv,» rääkis Kivistik. «Tean, et veel 10–15 aastat tagasi ei andnud ABBA põhimõtteliselt lubasid uuteks tõlgeteks või teises keeles variantideks. Kui praegu erandkorras nõusolek anti, siis võib-olla on see neile põnev.»

Kivistiku sõnul on autorite ühingu asi autoritele öelda, et nad peavad tõlgeteks loa saama. Kui nad seda ei hangi, võivad tekkida suured ebameeldivused. «Üldjuhul on loa saamisel ka nii, et kohaliku teksti tegija selle eest tasu ei saa,» rääkis Kivistik. «Artistid annavad loa, kuid tegijale jääb tegemise rõõm – autoritasu läheb originaali autorile.»

Omapärane plaat