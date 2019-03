Närviline päev, mis tegi poisist mehe

Loomulikult olen ma harjutanud. Grupeerinud teemad, mõelnud üleminekutele, üritanud välja mõelda vaimukusi, aga ikkagi on hirmus olla, kui auto viimaks Lennart Meri koduõuel peatub. Nüüd on see tund käes ja nüüd tuleb see ära teha. Ise ju seda intervjuud nii väga tahtsin! On 2000. aasta märts.