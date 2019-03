Albumit sepistav ansambel Naised Köögis avaldas uue loo küüditamisest

«Oma uue looga «Kirovi tähtede all» mälestame nii märtsi- kui juuniküüditamise ohvreid, kellest valdav osa olid naised ja lapsed. Meiegi ansambli liikmetel on Siberisse saadetute hulgas lähisugulasi. Vangilaagrisse saadetud vanaemade elulood puudutasid meid niivõrd, et tegime laulu, mille peategelaseks on keset elu õitseaegu külmale maale saadetud naine,» selgitas ansambli liige Kristiina Ehin.

Ansambli liikmed tõdevad, et küüditamise toimumisest puudub Eestis pildi- ja filmimaterjal peaaegu täielikult. «Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu jagas meiega oma fotokogu küüditatute elust Siberis, millest valisime välja naisi puudutavad pildid. Tihtipeale on need helgemad pühapäevased kaadrid, kus üldse fotokaameral midagi jäädvustada lubati,» vahendas Ehin ansambli liikmete kogemusi.

On pilte, milles ei peegeldu tappev vangilaagritöö ega talvekülm, vaid pigem üürikeste suvede hurm, kus pandi taas selga kodust kaasa haaratud sitskleit ja keerati kaamera poole elu päikselisem pool. Karmimate talviste kaadrite hulgas on üks pilt, mida saadab kõnekas eluolu peegeldav kirjake: «Laenasime pildistamise tarvis kasukad selga.» On pilte ka vabastamise hetkedest – pilkudest, milles peegeldub ühekorraga kannatusaastate äng ja vabanemise imeline kergus.

Selle liigutava ja suures osas senini avaldamata pildimaterjali palusid ansambli liikmed piltvideoks kokku panna fotokunstnik Gabriela Liivamägil.