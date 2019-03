Läti tööjõudu tervitavad nii ettevõtjad kui kinnisvaraturg

Valga haigla oma patsientide puhul siiski suurt muutust ei taju, kuid see võib olla seotud asjaoluga, et meditsiinis rahvust või kodakondsust ei küsita. “Meie lähtume sellest, kas patsiendil on Eesti residentsus ja ravikindlustus,” selgitas Valga haigla õendusjuht Anastassija Org. Ka haigla võtaks hea meelega vastu mujalt tulnud meditsiinipersonali, kuid seda takistavad keerulised riiklikud nõuded ja piirangud, millest sugugi väheoluline pole keeleküsimus. Seda, et keeleoskus on üheks piirkonda oluliselt mõjutavaks teguriks märkasid ka uuringu läbiviijad. Hiie Taniloo sõnul on huvi kutseõppekeskuses korraldatavate eesti keele kursuste vastu suur, kuid seda vaid siis, kui need on tasuta. “Tasuliste kursuste vastu on huvi madal,” tõdes Taniloo. Keelekoolitusi pakub ka töötukassa ning neist osavõtt on aktiivne.