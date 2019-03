Eesti liitus gripipandeemia valmisoleku leppega

Raamlepingu allkirjastanud terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul annab leping ootamatu gripivormi massilise leviku korral Eestile kindlustunde uue gripivaktsiini saadavuse osas. “Loomulikult loodame, et meid gripipandeemia ei taba ning et me ei pea lepingut kunagi reaalselt kasutama,” ütles Merike Jürilo, kelle sõnul on gripivaktsiini leppega liitumine osa epidemioloogilisest valmisolekust. “Gripp on tõsine haigus, mille levimist tuleb takistada nii üksikisiku kui riigi tasandil.”