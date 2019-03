ETV ja ETV2 pühendavad pühapäevase teleõhtu Lennart Merile

"Mind ei ole protokoll kunagi seganud. Kui see on teel ees, siis ma astun üle." Nii olevat öelnud president Lennart Meri, kes 29. märtsil saanuks 90aastaseks. Pühapäeval kell 20 esmakordselt ETV ekraanile jõudev dokumentaalsaade “Mina olengi protokoll. Lennar Meri” avab silmapaistva riigimehe mõtteid ja tegusid läbi arhiivimaterjalide ja kaasteeliste meenutuste. “... ma jään Eestisse teie hulka. Te võite mind kõnetada kui president Meri, te võite mind kõnetada Lennart, sõltuvalt sellest, kuidas me teineteist tunneme...” olid Lennart Meri sõnad oma ametiaja lõppedes.