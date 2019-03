Eesti uus ID-kaart sai kõrge tunnustuse

PPA identiteedi ja staatuste büroo ekspert Eliisa Sau sõnul on Eesti dokumendid ja digitaalse isikutuvastuse süsteem maailmas paljudele eeskujuks. „Teised riigid jälgivad teraselt partnerite praktikat dokumentide väljatöötamisel, kuna tipptasemel turvalisus nõuab väga põhjalikku eeltööd. Edu hindamisel ei võeta enam arvesse ainult kujundust ja turvaelementide kasutust, vaid ka funktsionaalsusi, mis dokumendil on. Enamik riike liiguvad selles suunas, et dokument ei oleks ainult füüsilises maailmas isiku tuvastamiseks. Eesti unikaalsus seisneb meie paljudes e-teenustes, mis on igapäevase elu osa kõigis vanusegruppides, rääkis Sau.