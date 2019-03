Loomade varjupaikades on koerteuputus

Kui Valga loomade varjupaigas oli nädala alguse seisuga koertele veel kaks vabat puuri, siis Võru loomade varjupaigas majutatakse loomi sinna, kuhu võimalik. Sageli on probleemiks kaks asjaolu: loomad ei ole kastreeritud ja neil puuduvad kiibid. Kui koer hüppab jooksuajal üle aia ja ta lõpuks varjupaika tuuakse, siis ei leita omanikku üles. Võru varjupaigas on hetkel 15 koera. Lisaks sellele asuvad kaks koera veel asenduskodus. Alles hiljuti toodi varjupaika juurde kuus koera. Tõsi, need koerad võeti peremehelt lihtsalt käest ära, sest ta ei suutnud nende eest piisavalt hoolt kanda.