Kas põlvini vees sumpavad piirivalvurid on igakevadine nähtus?

Kui talv on lumerikas, järgneb sellele suurvesi. Jalgade märjaks saamise pärast otseselt ükski piirivalvur siiski muretsema ei peaks. Kummikud on igaühel olemas ning võimalus on suurvett ka ringiga möödaminnes vältida. Kui piiririkkumine on toime pandud, leiab sellele viiteid ka kontrolljoonest eemal.